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ثنائي يسافر حول العالم بدون دفع أي مبالغ مالية مقابل السكن... بهذه الطريقة!

منوعات
2023-04-24 | 10:54
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ثنائي يسافر حول العالم بدون دفع أي مبالغ مالية مقابل السكن... بهذه الطريقة!
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ثنائي يسافر حول العالم بدون دفع أي مبالغ مالية مقابل السكن... بهذه الطريقة!

في عالم يسود فيه الروتين اليومي والبؤس، يعيش فيه في المقابل الثنائي مولي وغارث في رخاء، بعدما تمكّنا من السفر حول العالم بدون دفع أي مبالغ مالية مقابل السكن، عن طريق الجلوس في المنازل ورعاية الكلاب.
 
ووفق موقع "إندبندنت" البريطاني، فقد أقام كلّ من مولي كين، 25 عامًا، وحبيبها غارث، في 17 منزلاً في مدن عدّة مثل نيويورك وأمستردام وبرشلونة وجميع أنحاء إيرلندا، منذ حزيران 2022.
 
ويستخدم الحبيبان تطبيق Trusted House Sitters للتطوّع للعمل في منازل الغرباء ورعاية الحيوانات الأليفة فيها، وكانا يقومان بذلك بدوام كامل منذ إقامتهما الأولى في أحد المنازل.
 
وليس لدى مولي وغارث إقامة دائمة، ويعمل الاثنان عن بُعد، لذلك يتنقلان في أنحاء إيرلندا وفي الخارج كل بضعة أسابيع. ولا يتعيّن على الثنائي الدفع مقابل أي سكن في الرحلات، وهو ما اعتبر الحبيبان أنه "امتياز كبير" بالنظر إلى أزمة تكلفة المعيشة.
 
ومن خلال رحلاتهما المستمرة، تمكّن مولي وغارث من ادّخار "أكثر مما اعتقدا في أي وقت مضى" ولديهما ما يكفي لوضع وديعة لشراء منزل، ولكن "ليس لديهما أي خطط للاستقرار لفترة من الوقت"، لأنهما يخططان لمواصلة أسلوب السفر الخاص بهما.

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