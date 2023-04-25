نفوق فهد ثانٍ أحضر من جنوب إفريقيا إلى الهند

نفوق فهد ثانٍ أحضر من جنوب إفريقيا إلى الهند



نفق فهد أحضر من جنوب إفريقيا إلى الهند، على ما أفاد مسؤولون في الحياة البرية، في حالة النفوق الثانية من نوعها خلال شهر في بلد أُعلن فيه إنقراض هذه القطط الكبيرة المرقطة قبل 7 عقود.



حتى الآن، أحضر 12 فهدًا من جنوب إفريقيا وثمانية من ناميبيا إلى الهند بعدما قضت المحكمة الهندية العليا في العام 2020 بضرورة إعادة إدخال هذا النوع إلى البلاد.



وعثر على الفهد "أوداي" مريضاً في حظيرة في حديقة كونو الوطنية في وسط الهند ووضع في مكان هادئ لمعالجته، لكنه نفق في وقت لاحق، على ما أوضح المسؤول في الحديقة جي. إس. شوهان في بيان صدر الأحد.



وأشار أميت ماليك من برنامج الحفاظ على النمور لوكالة فرانس برس إن فحوصًا تجري لتحديد سبب نفوق الفهد.



وفي آذار، نفق فهد من ناميبيا يُدعى "ساشا" بسبب مرض في الكلى.



ويهدف برنامج إعادة إدخال الفهود إلى الهند الذي يعد مشروعًا رئيسيًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جلب 100 فهد خلال العقد المقبل.