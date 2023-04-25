الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مليونير جنوب إفريقي يبحث عن "خلف" له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن

منوعات
2023-04-25 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مليونير جنوب إفريقي يبحث عن &quot;خلف&quot; له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مليونير جنوب إفريقي يبحث عن "خلف" له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن

مليونير جنوب إفريقي يبحث عن "خلف" له لإنقاذ حيوانات وحيد القرن

بعد 30 عاماً من محاربته الصيد الجائر، قرر الجنوب إفريقي جون هيوم المدافع عن حيوانات وحيد القرن، التخلي عن هذه القضية وتنظيم مزاد هذا الأسبوع على أكبر مزرعة في العالم لتربية هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

وقال هيوم (81 عامًا) ساخرًا خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "لم يبق لدي أي شيء، بإستثناء 2000 وحيد قرن و8 آلاف هكتار من الأراضي".

وتعد جنوب إفريقيا موطنًا لحوالى 80 في المئة من حيوانات وحيد القرن في العالم. لكن البلاد أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر الذي يغزيه الطلب من آسيا حيث تستخدم قرونها في الطب التقليدي.

والعام الماضي، قتل حوالى 450 من وحيد القرن في جنوب إفريقيا، وهو رقم أقل بقليل من العام السابق وفقا للحكومة رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت لمكافحة الصيد الجائر في المتنزّهات الوطنية مثل حديقة كروغر.

وكيّف سارقوا القرون التي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها في السوق السوداء 60 ألف دولار، استراتيجيتهم، وأصبحوا الآن يستهدفون الحدائق الخاصة غير المحمية بشكل كبير.

ويقدر جون هيوم أنه على مر السنوات، أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التي وقع في حبها صدفة.

وقال: "بالنسبة إلى وحيد القرن، كان الأمر يستحق ذلك بالتأكيد. عدد حيوانات وحيد القرن الآن أكثر مما كان عليه عندما بدأت المشروع"، مضيفًا: "صرفت كل المدخرات التي جمعتها طيلة حياتي في محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عامًا. لقد نفدت كل نقودي" كما أوضح رجل الأعمال المتقاعد الذي جنى ثروته من السياحة.

آخر الأخبار

منوعات

مليونير

جنوب إفريقي

حيوانات

وحيد القرن

LBCI التالي
نتفليكس تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية
"نحن نحب القراءة"... مبادرة لإثارة حب القراءة بين الأطفال في عمّان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:25

رئيس جنوب إفريقيا يقول إن الحزب الحاكم يطالب بانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
منوعات
07:34

نفوق فهد ثانٍ أحضر من جنوب إفريقيا إلى الهند

LBCI
منوعات
2023-03-17

أشهر أسود متنزه سيرينغيتي...قضى في قتال مع حيوانات أصغر سناً

LBCI
منوعات
2023-03-10

دبّة قطبية نفقت جرّاء صعقة كهربائية في حديقة كوبنهاغن للحيوانات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:25

نتفليكس تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

LBCI
منوعات
07:41

"نحن نحب القراءة"... مبادرة لإثارة حب القراءة بين الأطفال في عمّان

LBCI
منوعات
07:34

نفوق فهد ثانٍ أحضر من جنوب إفريقيا إلى الهند

LBCI
منوعات
2023-04-24

للمطالبة بجهد مناخي أكبر... أربع ناشطات سويسريات اجتزن 224 كيلومتراً مشياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-24

السجن المؤبد لشقيقة نجم كرة السلة الأميركية لينارد بسبب قتل مسنة

LBCI
أخبار لبنان
12:49

مقدّمة النشرة المسائية 25-04-2023

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

سنة 2023 لمولود برج الجوزاء... ماغي فرح: "بين الرجاء والشقاء"

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-23

جعجع: هناك صفقة اقتصادية بين فرنسا وحزب الله تبدأ بالنفط والغاز وصولاً إلى مرفأ طرابلس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اليكم نتائج دورة التنس التي نظمها نادي السيارات والسياحة ATCL

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الإجتماع الرباعي في موسكو: شروط وشروط مضادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

هكذا نهدر عشرة ملايين دولار من أجل مبنى لم يستخدم... مبنى قصابيان نموذج لهدر المال العام

LBCI
أخبار لبنان
13:43

ملف النازحين كان محور طاولة حوار نظمتها Ici Beyrouth... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

محاولة قوى الأمن منع مخالفة بناء في البرج الشمالي تتحول إلى صدامات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مئة عام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنانيون يتحضرون لمغادرة السودان بمساعدة السعودية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الدفعة الأولى من اللبنانيين العائدين من السودان وصلت... وهذه قصتهم

LBCI
أخبار لبنان
12:49

مقدّمة النشرة المسائية 25-04-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:18

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
05:42

نادين نسيب نجيم مع خطيبها في جزر المالديف... فيديو من رحلة الاستجمام

LBCI
أمن وقضاء
06:12

عصابة خطرة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
04:51

هل كتب محمد قنوع وصيته قبل وفاته؟

LBCI
خبر عاجل
03:33

رجا سلامة لم يحضر الجلسة امام الوفد القضائي الاوروبي بعد تقديم محاميه معذرة طبية

LBCI
فنّ
05:46

وسام فارس لابنته بعد اطلاق سراحه: "أنتِ هدية من السماء"

LBCI
أخبار لبنان
08:10

وصول الدفعة الأولى من الجالية اللبنانية الموجودة في السودان إلى مطار بيروت.. بو حبيب: نشكر السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان

LBCI
امن وقضاء
04:52

معلومات للـLBCI: القاضي المكاوي يقبل الاستقالات التي تقدم بها أحد عشر عضواً في مجلس بلدية الجديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة