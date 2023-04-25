نتفليكس تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

نتفليكس تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية



تعتزم نتفليكس استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة، على ما أعلن مدير المنصة تيد ساراندوس في بيان تلقته الثلاثاء وكالة فرانس برس عقب لقاء جمعه برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن.



وقال ساراندوس في البيان "يسرّ نتفليكس أن تؤكّد أنها ستستثمر 2,5 مليار دولار لإنتاج مسلسلات وأفلام وبرامج في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة".



وأضاف إنّ "خطة الاستثمار هذه تشكل ضعف المبلغ الإجمالي الذي استثمرته نتفليكس في السوق الكورية منذ إطلاق المنصة في هذا البلد العام 2016".



وباتت الأعمال الكورية الجنوبية تحقق خلال السنوات الأخيرة نجاحاً متزايداً على المستوى العالمي. وتشير بيانات نتفليكس إلى أنّ أكثر من 60 في المئة من مستخدمي المنصة شاهدوا عام 2022 عملاً واحداً أقله من كوريا الجنوبية.



وسبق لنتفليكس التي استثمرت أكثر من 750 مليون دولار لإنتاج محتوى كوري جنوبي بين العامين 2015 و2021، أن أعلنت عزمها تعزيز إنتاج الأعمال الكورية الجنوبية، من دون توفير تفاصيل إضافية.



ورحّب الرئيس يون سوك يول الذي وصل إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية لـ6 أيام، بما وصفه بالاجتماع "المهم جداً" مع ساراندوس، بحسب بيان تلقّته وكالة فرانس برس من مكتب الرئيس الكوري الجنوبي.



