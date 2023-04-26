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لبنان نحو العالمية... وهذه المرّة في مجال البرمجة والروبوتكس!

كارين البعيني الكاتب: كارين البعيني
منوعات
2023-04-26 | 03:37
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لبنان نحو العالمية... وهذه المرّة في مجال البرمجة والروبوتكس!
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لبنان نحو العالمية... وهذه المرّة في مجال البرمجة والروبوتكس!

فريق "TCE" من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية يتأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة الدولية "NXP CUP 2023"

لا شكّ أنّ البصمة اللبنانية الإبداعية حاضرة دائماً محلّياً وعالميّاً في مختلف المجالات والاختصاصات!

ومن بين قصص النجاح على اختلافها، قصّة فريق "TCE" من كلية الهندسة – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية الذي تأهل إلى المرحلة النهائية في المسابقة الدولية "NXP CUP 2023" التي نُظّمت منافساتها الإقليمية في لبنان في ١ نيسان 2023.

وقد أحرز فريق الكلية المؤلّف من تريزا البعيني وإيلي بو نعوم (سنة ثالثة هندسة كهرباء) وشربل أسعد (سنة ثانية هندسة كهرباء) نجاحاً مبهراً في المسابقة الخاصة بمجال البرمجة والروبوتكس من خلال نموذج سيارة ذكية ذاتيّة القيادة.

وفي خلال نحو ٣ أشهر، تمكّن الطلاب الثلاثة من تصميم سيارة ذاتيّة القيادة وبرمجتها لتتجاوز مساراً بمنحنيات واتجاهات مختلفة أثناء وقتٍ قياسي سَجَّل ١٧ ثانية، وذلك بدعم د. نسيم ضاهر ووسام تادروس ومارك متني من منظمة "IEA" الهادفة إلى مساعدة الشباب في أبرز ابتكاراتهم وانجازاتهم التكنولوجية.

 ومن المقرر أن يشارك فريق "TCE" في المنافسات النهائية المقررة في بوخارست بتاريخ 10 و11 أيار 2023 بمواجهة فرقٍ عالمية من مختلف البلدان.

ويُشار إلى أنّ مسابقة "NXP CUP" تُنظَّم سنويًّا وتجمع فرقاً من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تكون مهمّتهم تصميم نماذج مصغّرة لسيارات ذاتية القيادة وبرمجتها باحترافية فائقة.
 
 
 
 

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NXP CUP 2023

سيارة ذاتية القيادة

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