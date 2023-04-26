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الأمير هاري يؤكد أن شقيقه وليام أبرم اتفاقاً مع صحيفة شعبية
منوعات
2023-04-26 | 04:22
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الأمير هاري يؤكد أن شقيقه وليام أبرم اتفاقاً مع صحيفة شعبية
الأمير هاري يؤكد أن شقيقه وليام أبرم اتفاقاً مع صحيفة شعبية
توصّل الأمير وليام ولي العهد البريطاني، إلى تسوية "مؤخرًا" في قضية قرصنة بريد صوتي مع صحيفة بريطانية، حسبما ذكر شقيقه هاري في وثائق قضائية نشرت الثلاثاء، وهو ما نفته المجموعة الإعلامية التي تملك هذه الصحيفة.
وهاري البالغ 38 عامًا في حرب مفتوحة مع الصحف الشعبية التي يحملها مسؤولية وفاة والدته ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس أثناء مطاردة المصورين لها.
ورفع دعوى قضائية ضد صحف بريطانية يتهمها بجمع معلومات بشكل غير قانوني، لاسيما مجموعة "نيوز غروب نيوزبيبرز" (NGN) ناشرة جريدة "ذي صن" و"نيوز اوف ذي وورلد" سابقاً.
لكن المجموعة التي هي جزء من إمبراطورية قطب الإعلام روبرت مردوك ترفض الاتهامات التي أطلقها هاري، معتبرة أنها جاءت متأخرة.
وفي وثائق عرضت خلال جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام هذا الأسبوع، كشف محامو الأمير هاري أن وليام الذي تربطه به علاقة سيئة، أبرم "مؤخرًا" صفقة مع NGN "بعيداً من الأضواء".
ورفض مكتب الأمير وليام التعليق على الأمر، بينما نفى محامي المجموعة أنتوني هادسن وجود اتفاق مع الأمير.
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الأمير هاري
الأمير وليام
اتفاق
تسوية
صحيفة شعبية
صحف بريطانية
نيوز غروب نيوزبيبرز
NGN
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