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الأرباح الفصلية لسامسونغ في أدنى مستوى منذ 14 عامًا
منوعات
2023-04-27 | 07:50
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الأرباح الفصلية لسامسونغ في أدنى مستوى منذ 14 عامًا
الأرباح الفصلية لسامسونغ في أدنى مستوى منذ 14 عامًا
أعلنت شركة سامسونغ الخميس أن أرباحها تراجعت بنسبة تتجاوز 86 في المئة في الربع الأول من 2023 وسجلت أدنى مستوى في 14 عامًا، مبررة ذلك بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي وجّه ضربة لمبيعات الرقائق والمنتجات الإلكترونية.
وقالت مجموعة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إن أرباحها التشغيلية في الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى آذار انخفضت بمقدار 9750 مليار وون (6,6 مليارات يورو) عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد بلغت 1,06 مليار يورو، مقابل 11320 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما الأرباح الصافية لشركة "سامسونغ الكترونيكس"، فقد تراجعت بنسبة 95 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إلى 640 مليار وون (428 مليون يورو).
وتراجعت المبيعات بنسبة 18 في المئة خلال الفترة نفسها لتصل إلى 63750 مليار وون (42,5 مليار يورو)، كما قالت الشركة في بيان.
وأشارت إلى انخفاض الطلب على الرقائق الإلكترونية التي تمثل عادة نصف أرباحها، وكذلك إلى انخفاض سعرها.
وواجه فرع سامسونغ للرقائق خسائر بلغت 4580 مليار وون (3,1 مليار يورو)، في أول خسارة صافية له منذ 2009 عندما كان العالم يخرج من الأزمة المالية لعام 2008.
مع ذلك تتوقع شركة التكنولوجيا العملاقة "انتعاشًا تدريجيًا" في الطلب على أشباه الموصلات في النصف الثاني من العام بسبب انخفاض المخزون لدى عملائها واحتياجات التعديل الخاصة بهم.
وتراجعت قيمة أسهم سامسونغ الخميس بنسبة 0,3 في المئة في بورصة سيول.
وتعد "سامسونغ إلكترونيكس" درة مجموعة سامسونغ وأكبر شركة متفرعة عنها.
وسجّلت شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية وعلى رأسها سامسونغ أرباحًا قياسية في السنوات الأخيرة مدفوعة بارتفاع الأسعار. لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي أثّر على هذا القطاع.
وكانت مدعومة بمشتريات الأجهزة الإلكترونية أثناء وباء كوفيد-19 ثم تباطأ ذلك تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع المحللون فترة أصعب من نيسان إلى تموز ولا يستبعدون أن تتكبد سامسونغ خسائر للمرة الأولى منذ 2008 خلال هذه الأشهر القليلة.
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