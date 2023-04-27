إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية

إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية



أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي "بيليه" الذي توفي في كانون الأول الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة، في حين يتحدّث 265 مليون نسمة البرتغالية في مختلف أنحاء العالم.



واشتهر أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو والذي توفي في 29 كانون الأول الماضي عن عمر 82 عامًا، بلقب "بيليه" المستخدم بالعامية في البرازيل كمرادف للتميّز.



وفي قاموس ميشايليس للغة البرتغالية، كلمة "بيليه" (مع كتابة الباء بحرف صغير بخلاف ما تقتضي الأحرف الأولى في بداية الأسماء حيث تكتب بحرف كبير) مرادفة لـ "استثنائي، لا يضاهى، فريد".



أمّا تعريف الكلمة في النسخة الإلكترونية من القاموس فجاء على الشكل التالي: "شيء ما أو شخص غير عادي، شيء أو شخص لا يمكن، بحكم جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي شيء أو بأي شخص آخر، مثل بيليه، لقب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (1940-2022)، ويعتبر أعظم رياضي في كل العصور".



ويقدم قاموس ميشايليس أيضاً بعض الأمثلة على استخدام كلمة بيليه: "هو بيليه كرة السلة"، "هي بيليه الدراما البرازيلية"، "هو بيليه الطب".