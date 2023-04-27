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صحافية سابقة تقاضي ترامب بتهمة اغتصابها تدلي بإفادتها في المحكمة

منوعات
2023-04-27 | 09:25
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صحافية سابقة تقاضي ترامب بتهمة اغتصابها تدلي بإفادتها في المحكمة
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صحافية سابقة تقاضي ترامب بتهمة اغتصابها تدلي بإفادتها في المحكمة

صحافية سابقة تقاضي ترامب بتهمة اغتصابها تدلي بإفادتها في المحكمة

وجّهت الكاتبة والصحافية الأميركية السابقة إي جين كارول الأربعاء اتهامات للرئيس الأسبق دونالد ترامب باغتصابها في وقائع مفترضة ينفيها الأخير، خلال محاكمة مدنية في نيويورك تسعى للحصول على تعويض من خلالها.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، تحدثت كارول، 79 عامًا، بصوت هادئ وبجدية أمام المواطنين التسعة الذين اختيروا بالقرعة لتحديد ما إذا كان دونالد ترامب قد تورّط فعلاً في وقائع تعود إلى 1990 وجرت في غرفة قياس في متجر بيرغدورف غودمان الفخم في نيويورك.

وقالت بعد أكثر من 25 عامًا على الحادثة "أنا هنا لأن دونالد ترامب اغتصبني".

وبعد صمت مطبق عم القاعة، أضافت كاتبة العمود في مجلة "إيل" أنه "عندما كتبت عن ذلك (في كتاب نشر في 2019 )، قال ترامب إن ذلك لم يحدث". وتابعت أن الرئيس الأسبق "كذب ودمّر سمعتي وأنا هنا لأستعيد حياتي".

ونفى ترامب باستمرار هذه الإتهامات مؤكدًا أنه لا يعرف إي جين كارول وأنها "ليست من نوع النساء الذي يفضله".

وكتب ترامب الذي لن يحضر على الأرجح ليقدم روايته للوقائع في المحكمة، على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أن المحاكمة "عملية احتيال ملفقة بالكامل".

وروت إي جين كارول التي بدت أنيقة كيف بدا الأمر أولًا "مشهدًا نيويوركيًا مسليًا" مع فرصة لقاء مع دونالد ترامب عند مدخل متجر ثم بعض النكات في أجنحة المتجر، ثم تحوّل إلى كابوس في غرفة لتبديل الملابس في الطابق السادس الذي كان مقفرًا مساء ذلك اليوم في ربيع 1996.

وقالت إن رجل الأعمال الذي كان من مشاهير نيويورك حينذاك عرفها لأنها كانت كاتبة عمود في مجلة "إيل" بعنوان "اسأل إي جين". وقد دعاها بنبرة مرحة إلى مساعدته على اختيار هدية. وفي قسم الملابس الداخلية اختار دونالد ترامب قطعة من الملابس وطلب منها أن تجربها.

وما زالت الكاتبة بعد أكثر من 25 عامًا على الوقائع، قادرة على تفسير كيف وافقت على اللحاق به إلى المقصورة.

وروت وقائع اغتصابها بدقة مؤكدة أن هذه "الدقائق القليلة" جعلتها "عاجزة عن إقامة أي علاقة عاطفية".

أمّا عن سبب لزومها الصمت لأكثر من عشرين عامًا، فقالت "كنت خائفة من دونالد ترامب، وشعرت بالخجل، اعتقدت أنه خطأي".

ولم يستجوب محامو ترامب حتى الآن كاتبة العمود السابقة. وقد اتهمها أحدهم جو تاكوبينا بأنها راوية متعطشة للمال والشهرة.

ولا تذكر كارول التاريخ الدقيق لهذه الحادثة المفترضة التي تقول إنها وقعت في ربيع 1996، وليس هناك شهود عيان رأوها مع ترامب في المتجر.

وقالت محامية دفاع عن كارول إن صديقتين كانت قد أسرت لهما بعيد الوقائع المفترضة بما حدث لها ستأتيان لتأكيد روايتها في المحكمة.

ويأتي ذلك بينما يسعى الرئيس الأسبق (2017-2021) البالغ من العمر 76 إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني 2024، لكنه يواجه دعاوى قضائية متزايدة.

وفي أوائل نيسان وفي حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق، اتهم ترامب رسميًا في نيويورك بـ34 عملية احتيال محاسبية وضريبية تتعلق بمدفوعات للتغطية على قضايا مربكة قبل الإنتخابات الرئاسية لعام 2016، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز أنكرها أيضًا.

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