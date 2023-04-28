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عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر
منوعات
2023-04-28 | 03:53
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عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر
عائلة ألبانية تتوارث جيلاً عن جيل مصحفاً بالغ الصغر
يكرّر ماريو بروشي الطقوس نفسها دائماً، فيغسل يديه ووجهه ويقبّل 3 مرات مصحفاً بالغ الصغر تناقلته عائلته الألبانية من جيل إلى جيل، ثم يرفعه إلى جبهته.
وقد نجا هذا المصحف، وهو من بين الأصغر في العالم وفقًا للمتخصصين، من تقلبات الزمن والحروب. واليوم، تحتفظ عائلة بروشي به في صندوقه الفضي في شقتها في تيرانا.
ويقول ماريو بروشي، 45 عاماً، وهو فني في مجال الأشغال العامة في عاصمة الدولة البلقانية الصغيرة لوكالة فرانس برس: "لقد احتفظنا به من جيل إلى جيل بتفانٍ مطلق لأنه حقاً عزيز علينا".
ويبلغ طول المصحف ذي الغلاف المخملي المطرّز بالذهب سنتيمترين ونصف سنتيمتر وعرضه سنتيمترين، وسمكه سنتيمتراً، ولا يمكن قراءة النص إلا باستخدام عدسة مكبرة صغيرة مدمجة في غطاء الصندوق.
ويصعب تحديد التاريخ الذي يعود إليه هذا المصحف في ظل غياب التحليلات العلمية، لكنّ الباحث في العلوم القرآنية إلتون كاراج يعتقد أن المصحف المؤلف من نحو 900 صفحة قديم جداً.
ويلاحظ في تصريح لوكالة فرانس برس أن "هذا المصحف طُبع بحجم بالغ الصِغر، وهو من أصغر المصاحف في العالم". ويستنتج من خصائصه أن "تاريخ نشره يعود إلى نهاية القرن الـ19".
وتفيد رواية العائلة بأن هذا المصحف المصغر كان حافزاً لإشهار أسلاف ماريو بروشي إسلامهم، إذ كانوا قبل ذلك مسيحيين كاثوليكيين.
ويخبر ماريو، وهو أب لفتاة في الخامسة، أن أجداد أجداده "كانوا يحفرون لتشييد أساسات منزل جديد في منطقة دياكوفيتشا في كوسوفو عندما عثروا على جثة كانت لا تزال محفوظة بأكملها، لرجل مدفون في المكان".
ويضيف أن "القرآن كان لا يزال في حال سليمة على قلب الرجل". ورأت الأسرة في ذلك علامة إلهية وقرّرت اعتناق الإسلام.
وتلقت العائلة عروضاً عدّة لشراء مصحفها، بعضها من متاحف.
ويقول ماريو: "لم أفكر مطلقاً في بيعه. هذا القرآن لعائلتنا وسيبقى معنا دائماً".
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