يبقى مستيقظًا لساعات للتنظيف... ديفيد بيكهام يكشف عن إصابته "باضطراب الوسواس القهري"

سيكشف نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام عن معاناته مع "اضطراب الوسواس القهري" في سلسلة ستُعرض على منصة نتفليكس قريباً.

وكشف لاعب كرة القدم السابق، البالغ من العمر 47 عامًا، الذي اعترف سابقًا أنه يحتفظ بكل أغراضه في خطوط مستقيمة، أنه يبقى مستيقظًا لساعات للتنظيف والترتيب وذلك بعد خلود عائلته إلى الفراش.

في مقطع فيديو جديد، اعترف بيكهام بأن هذه الحالة المرضية تجبره على تنظيف أغراضه المستخدمة كل يوم، والتأكّد من أن المكان مرتب.

ويُذكر أن عائلة بيكهام تعيش في قصر تُقّدر قيمته بـ 25 مليون جنيه إسترليني في هولاند بارك بلندن منذ عام 2013. ويحتوي على 8 حمامات و7 غرف نوم وعلى صالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي.

أما بالنسبة لحالته الصحية، فيُعرف الوسواس القهري أو OCD بأنه حالة صحية عقلية يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي عمر. عادة ما يصاب المصابون بأفكار وسواس قهرية لها تأثيرات كبيرة على حياتهم اليومية.