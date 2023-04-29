في مسلسل تعرضه نتفليكس... أوباما يستكشف عالم العمل في الولايات المتحدة

أوباما يستكشف عالم العمل في الولايات المتحدة في مسلسل تعرضه نتفليكس

يعود الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى الواجهة من خلال مسلسل وثائقي توفره نتفليكس وعُرض الإعلان الترويجي له الخميس، يتولى فيه استكشاف عالم العمل في الولايات المتحدة.



وغرّد الرئيس الديمقراطي السابق في صفحته عبر تويتر "في هذا المسلسل، أتحدث إلى عمّال أميركيين في مختلف المجالات بدءاً من السياحة والتكنولوجيا وصولاً إلى الرعاية المنزلية، لإدراك تفاصيل عن عملهم ومعرفة آمالهم المستقبلية".



وفي المسلسل الذي يحمل عنوان "ووركينغ: وات وي دو آل داي" (Working: What We Do All Day)، يطرح أوباما قضايا ساخنة تتعلّق بالنظرة إلى بعض الأعمال، وتداعيات تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البحث عن المعنى الكامن وراء تأدية مهنة ما، في مقاربة تستند إلى كتاب "ووركينغ" للكاتب ستادز تيركل (1912-2008)، وهو شخصية مهمة من اليسار الأميركي.



ويُبرز أوباما الذي ترك منصبه في العام 2017، موهبته كراوٍ في المسلسل "لاستكشاف طرق إيجاد معنى للعمل، وإنشاء روابط من خلال التجارب والصعوبات"، على ما ذكرت منصة نتفليكس في موقعها الإلكتروني.



والمسلسل المرتقب عرضه عبر منصة البث التدفقي الأميركية العملاقة، هو من إنتاج "كونكورديا استوديو" و"هاير غراوند" وهي شركة إنتاج مزدهرة أسسها أوباما وزوجته عام 2018 واشترت حقوق توزيع فيلم "أميركن فاكتوري" الوثائقي الحائز جائزة أوسكار.



ومن المقرر بدء عرض المسلسل عبر نتفليكس في 17 أيار.



