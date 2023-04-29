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قبل حفل التتويج... قصر باكنغهام ينشر صوراً جديدة للملك تشارلز والملكة كاميلا

منوعات
2023-04-29 | 02:49
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قبل حفل التتويج... قصر باكنغهام ينشر صوراً جديدة للملك تشارلز والملكة كاميلا
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قبل حفل التتويج... قصر باكنغهام ينشر صوراً جديدة للملك تشارلز والملكة كاميلا

قصر باكنغهام ينشر صوراً جديدة للملك تشارلز والملكة كاميلا

نشر قصر باكنغهام 3 صور جديدة للملك تشارلز والملكة كاميلا يوم الجمعة، وذلك قبل حفل تتويج الملك المقرر يوم 6 أيار.

والتقطت الصور في القصر في آذار من قبل المصور هوغو بيرناند الذي كان المصور الرسمي لحفل زفاف تشارلز وكاميلا باركر بولز في عام 2005 والأمير وليام وكيت ميدلتون في عام 2011.

ويظهر تشارلز وكاميلا في صورتين جالسين أمام صورة رسمية للملك جورج الخامس، الذي حكم من عام 1910 حتى عام 1936.


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