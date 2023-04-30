أثناء تتويجه ملكاً... تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجدّه جورج السادس!

أثناء تتويجه ملكاً... تشارلز يعتزم ارتداء ثياب لجدّه جورج السادس!



يتحضر ملك بريطانيا تشارلز لارتداء الرداء نفسه الذي ارتداه جدّه الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937، وذلك خلال حفل تتويجه المقرر يوم السبت 6 أيار.



وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية عند الوصول، وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس "إيدي آند رافنسكروفت".



وسترتدي الملكة كاميلا أيضًا إلى حفل التتويج رداء صنع لأول مرّة للملكة إليزابيث الثانية عام 1953.