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مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات في قطاع غزة
منوعات
2023-05-02 | 09:25
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مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات في قطاع غزة
مصرع طفل بعضّة أسد في حديقة للحيوانات في قطاع غزة
قضى طفل يبلغ من العمر 6 أعوام الإثنين بعد أن عضّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية.
وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في بيان إنّ "الطفل تسلّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثم وفاته".
وأضاف أنّ الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.
وقال مصدر طبي إنّ الطفل المتوفي هو "حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس" حيث فارق الحياة.
ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية التي تضمّ حديقة صغيرة للحيوانات.
وعقب الحادث أغلقت الشرطة هذه المدينة الترفيهية.
ويوجد في هذه الحديقة أسدان داخل قفص حديدي، كما تضمّ عدداً من الحيوانات والطيور، غالبيتها منزلية وأليفة.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس إنّ "الطفل دخل من فتحة صغيرة في السياج الحديدي الملفوف بأسلاك شائكة ثم وصل إلى قفص الأسد، واقترب منه، فقامت اللبوة بعضّه من رأسه، ثم جاء عناصر الأمن وسحبوا الطفل وهو ينزف دماً من رأسه ونُقل للمستشفى".
وهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة في قطاع غزة حيث لا توجد حديقة حيوانات عامة.
منوعات
طفل
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