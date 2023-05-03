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العثور على سبع جثث في ولاية أوكلاهوما الأميركية

منوعات
2023-05-03 | 02:41
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العثور على سبع جثث في ولاية أوكلاهوما الأميركية
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العثور على سبع جثث في ولاية أوكلاهوما الأميركية

العثور على سبع جثث في ولاية أوكلاهوما الأميركية

نقلت وسائل إعلام أميركية عن السلطات في ولاية أوكلاهوما أنّ الشرطة عثرت الإثنين على سبع جثث خلال بحثها عن فتاتين قاصرتين مفقودتين شوهدتا لآخر مرة برفقة مدان بارتكاب جرائم جنسية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنّه لم يتمّ التعرّف على الجثث السبع، كما أنّ السلطات لم تعلن رسمياً ما إذا كان في عدادها الفتاتان المفقودتان اللتان تبلغان من العمر 14 و16 عاماً.

غير أنّ الصحيفة نقلت عن إيدي رايس، شريف مقاطعة أوكمولجي، تأكيده أنّ عمليات البحث عن الفتاتين المفودتين عُلّقت إثر العثور على الجثث في بلدة هنريتا الواقعة جنوب مدينة تولسا.

وقال رايس: "نعتقد أنّنا وجدنا كلّ ما كنّا نبحث عنه هذا الصباح"، مشيراً إلى أنّ السلطات فتحت تحقيقاً في جريمة قتل.

من جهتها نقلت صحيفة "ذي تولسا وورلد" المحلية عن رايس تأكيده أنّ السلطات تعتقد أنّ اثنتين من الجثث السبع تعودان للفتاتين المفقودتين.

وأكّدت الصحيفة أنّ الجثث السبع عُثر عليها داخل عقار يقيم فيه جيسي إل. ماكفادين (39 عاماً) الذي سبق أن تمت إدانته بارتكاب جرائم اعتداء جنسي.

وكانت السلطات نشرت الإثنين بلاغاً قالت فيه إنّ الفتاتين شوهدتا لآخر مرة في الساعة 1:22 فجراً (06:22 ت غ) في هنريتا برفقة مكفادين داخل سيارة شيفروليه أفالانش بيضاء.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز فقد كان يفترض بمكفادين أن يمثل الإثنين أمام محكمة بمقاطعة موسكوجي لمواجهة تهم تشمل "استغلال أطفال في مواد إباحية ومحاولة التماس سلوك جنسي أو التواصل مع قاصر باستخدام التكنولوجيا".

لكنّ المتّهم لم يمثل أمام المحكمة صباح الإثنين فصدرت مذكرة توقيف بحقّه.

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