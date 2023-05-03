خلال محاكمته في قضية اغتصاب صحافية... امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيا

بعد مقاضاة الكاتبة والصحافية الأميركية السابقة إي جين كارول دونالد ترامب بتهمتي الاغتصاب والتشهير، قامت سيدة أخرى باتهام الرئيس السابق بالتحرش بها جنسيا.

وقالت جيسيكا ليدز، البالغة حاليا 81 عاما، أمام محكمة في نيويورك الثلاثاء إن دونالد ترامب تحرّش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وينفي ترامب التهم الموجّهة إليه في قضية هي واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه الى الانتخابات الأميركية العام 2024 وسعيه الى ولاية ثانية في البيت الأبيض حيث أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

وقالت ليدز أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن إن ترامب تحسّسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979.

وكانت ليدز قد أطلقت اتّهامها هذا لأول مرة خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة نيويورك تايمز قبل انتخابات العام 2016 التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة.

وخلال الحملة الانتخابية تلك اتّهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش جنسيا بهنّ، بحسب وكالة فرانس برس.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، اضافة الى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.