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حكم بالسجن مع دفع غرامة قيمتها 33 مليون دولار بحق موظف سابق في "آبل"... ما السبب؟
منوعات
2023-05-03 | 05:46
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حكم بالسجن مع دفع غرامة قيمتها 33 مليون دولار بحق موظف سابق في "آبل"... ما السبب؟
حُكم على موظف سابق في شركة "آبل" العملاقة بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات، مع دفع غرامة تصل إلى 33 مليون دولار لاختلاسه أموالاً من الشركة.
وفي التفاصيل، فقد خدع الموظف السابق، واسمه ديريندرا براساد، شركة "آبل" باختلاسه أكثر من 17 مليون دولار على مدار 7 أعوام.
وتم توظيف براساد في الشركة عام 2008 في قسم توريد الخدمات العالمية التابعة لـ"آبل"، وتضمنت مسؤولياته الرئيسية شراء قطع غيار وخدمات للشركة من البائعين.
وأقرّ براساد بالاحتيال على شركة "آبل" بمبلغ يزيد عن 17 مليون دولار. وكان قد بدأ عملية الاحتيال في عام 2011 من خلال تلقي رشاوى، إنشاء فواتير مزيفة وسرقة قطع غيار وأمور أخرى.
وظهرت عملية الاحتيال خلال تدقيق داخلي أدّى إلى فصل براساد عام 2018. وقد تم لاحقًا توجيه التهم له، واعترف بأنه مذنب في إحدى جرائم الاحتيال.
وقد أُمر براساد أيضًا بالتخلي عن ممتلكات بقيمة 5.5 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 8.1 مليون دولار، ودفع 17.4 مليون دولار لشركة "آبل" و1.9 مليون دولار لمصلحة الضرائب كتعويض.
مصدر
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حكم
موظف سابق
شركة آبل العملاقة السجن الفيدرالي
ثلاث سنوات
دفع غرامة
33 مليون دولار
اختلاس أموال
ديريندرا براساد.
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