نادي "باليستينو" حامل راية الفلسطينيين بكرة القدم التشيلية

نادي "باليستينو" حامل راية الفلسطينيين بكرة القدم التشيلية



على بعد آلاف الأميال من الصراع في الشرق الأوسط، يرفرف العلم الفلسطيني في ليلة خريفية باردة في ملعب لكرة القدم بالعاصمة التشيلية سانتياغو.



خرج المئات من المشجعين لدعم فريقهم، "النادي الرياضي الفلسطيني"، وهو نادي كرة قدم محترف يلعب بألوان العلم الفلسطيني الأخضر والأسود والأحمر والأبيض.



يحمل الكمّ الأيسر من قميص الفريق خريطة فلسطين كما كانت قبل قيام إسرائيل قبل 75 عاماً بالتمام.



وليست السياسة ببعيدة على الإطلاق في النادي الذي أسّسه مغتربون فلسطينيون في العام 1920.



فشعار النادي هو "أكثر من فريق، شعب بأكمله".



يقول رجل الأعمال رافايل ميلاد (29 عاماً) لوكالة فرانس برس "حتى اننا نملك الأغاني: غزة تقاوم/ فلسطين موجودة".



ويضيف أن "باليستينو (لقب النادي) عمره 100 عام، أقدم من دولة إسرائيل".



ويقول روبرتو بشارة اللاعب السابق في النادي إن "باليستينو هو فلسطين والعكس صحيح. نحن على إهتمام كبير دائم بالقضية".



وفاز الفريق بلقبين محليين (1955 و1978) ووصل إلى الدور قبل النهائي في كأس ليبرتادوريس في العام 1979.



وفي العام 2014، أقدم الفريق على تغيير الرقم 1 على ظهر قميصه إلى شكل خريطة الأراضي الفلسطينية قبل العام 1948، ولكن تم تغريمه ومُنع من ارتدائه من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم بعد تقديم شكوى.



كما أثار اللاعبون جدلاً في السابق عندما ارتدوا الكوفية الفلسطينية في أرض الملعب. وفي 2019، رتب النادي نصب شاشات عملاقة للجماهير في رام الله لمتابعة مباراة دولية ضد ريفر بلايت الأرجنتيني.



أمّا اليوم، فلم يعد الفريق يضم لاعبين من أصل فلسطيني. كان آخرهم نيكولاس زيدان، الذي ترك النادي في العام 2021.