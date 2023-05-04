طالب جامعي يلتهم عملاً فنياً بقيمة 120 ألف دولار... ما السبب؟ (فيديو)

التهم أحد الطلاب الجامعيين عملًا فنيًا وهو كناية عن موزة ناضجة تم لصقها على جدار في متحف للفنون في سيول، يبلغ ثمنها 120 ألف دولار.



وبحسب المعلومات، فقد تم عرض العمل الفني الشهير بعنوان "الكوميدي" للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان كجزء من معرض بعنوان "WE" في متحف ليوم للفنون، والمتخصص في الفن الكوري التقليدي والفن المعاصر.



وكان الطالب في جامعة سيول الوطنية، نوه هوين سو، يزور المعرض الفني عندما رغب في تناول وجبة خفيفة شهيرة غنية بالبوتاسيوم.



وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يُظهر الطالب المذكور وهو يقشّر الموزة البالغ ثمنها 120 ألف دولار ويستمتع بطعمها. وبعد الانتهاء من تناولها، أعاد لصق قشرة الموزة على الحائط باستخدام الشريط اللاصق التابع للفنان، ثم ابتعد بهدوء.



ودافع الطالب عن نفسه في وقت لاحق قائلاً إنه "شعر بالجوع بعد تخطيه وجبة الإفطار".



أما بالنسبة للفنان الإيطالي، فأعلن أنه "ليس لديه مشكلة على الإطلاق"، مضيفاً أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تناول أعماله الفنية.