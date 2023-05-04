نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!

تعرّضت عروس أميركية لنهاية مأساوية في ليلة زفافها، بعدما غادرت الحفل مع زوجها واصطدمت بهما سيارة كانت تقودها سيدة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية.

ووفق موقع CBS الإخباري، فقد أفادت المعلومات بأن جيمي لي كوموروسكي، البالغة من العمر 25 عاماً، فقدت السيطرة على سيارة مستأجرة كانت تقودها بسرعة فائقة ما أدّى إلى اصطدامها بعربة الغولف التابعة للعروسين.

وأدّى حادث السير المروّع إلى وفاة سامانثا ميلر، 34 عاماً، من منطقة شارلوت بولاية نورث كارولينا، وتعرّض زوجها لإصابة قوية، بعد مرور ساعات فقط على زواجهما. إضافة إلى تعرّض 3 آخرين، كانوا مع الزوجين، للإصابة أيضاً.

وأنشأت والدة العريس صفحة GoFundMe بهدف جمع مبلغ مالي لجنازة زوجة ابنها والفواتير الطبية لابنها في المستشفى.

واتُّهمت كوموروسكي بالقتل وثلاث تهم أخرى متعلّقة بالقيادة. وبالتالي، فإنها تواجه عقوبة السجن من سنة إلى 25 سنة.