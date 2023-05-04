الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!

منوعات
2023-05-04 | 07:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!

تعرّضت عروس أميركية لنهاية مأساوية في ليلة زفافها، بعدما غادرت الحفل مع زوجها واصطدمت بهما سيارة كانت تقودها سيدة تحت تأثير الكحول، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية.
 
ووفق موقع CBS الإخباري، فقد أفادت المعلومات بأن جيمي لي كوموروسكي، البالغة من العمر 25 عاماً، فقدت السيطرة على سيارة مستأجرة كانت تقودها بسرعة فائقة ما أدّى إلى اصطدامها بعربة الغولف التابعة للعروسين.
 
وأدّى حادث السير المروّع إلى وفاة سامانثا ميلر، 34 عاماً، من منطقة شارلوت بولاية نورث كارولينا، وتعرّض زوجها لإصابة قوية، بعد مرور ساعات فقط على زواجهما. إضافة إلى تعرّض 3 آخرين، كانوا مع الزوجين، للإصابة أيضاً. 
 
وأنشأت والدة العريس صفحة GoFundMe بهدف جمع مبلغ مالي لجنازة زوجة ابنها والفواتير الطبية لابنها في المستشفى.
 
واتُّهمت كوموروسكي بالقتل وثلاث تهم أخرى متعلّقة بالقيادة. وبالتالي، فإنها تواجه عقوبة السجن من سنة إلى 25 سنة.
 

آخر الأخبار

منوعات

عروس أميركية

نهاية مأساوية

ليلة الزفاف

الحفل

زوج

اصطدام

سيارة

حادث سير

تأثير الكحول

السلطات الأميركية

جيمي لي كوموروسكي

الحادث المروع

وفاة

سامانثا ميلر

سجن

عقوبة.

LBCI التالي
موقف طريف... مدير مدرسة يتفاجأ بدب في حاوية قمامة (فيديو)
طالب جامعي يلتهم عملاً فنياً بقيمة 120 ألف دولار... ما السبب؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-16

قتيلان وجريح جراء اصطدام سيارة بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-15

وفاة شخص اثر حادث سير مروع وسط دير الزهراني

LBCI
منوعات
2023-03-30

بعدما سرق سيارة الشرطة... نهاية مأساوية لرجل أثناء مطاردة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2023-03-11

القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين "عائدين" من ليبيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:06

موقف طريف... مدير مدرسة يتفاجأ بدب في حاوية قمامة (فيديو)

LBCI
منوعات
06:06

طالب جامعي يلتهم عملاً فنياً بقيمة 120 ألف دولار... ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
05:40

بعد حفل "ميت غالا"... معرض استعادي في متحف متروبوليتان للفنون عن "الحرباء" كارل لاغرفيلد

LBCI
منوعات
04:56

بعد إنهاء التعاون مع كانييه ويست... مساهمون في أديداس يقاضون الشركة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-05-03

زيارة ميسي للسعودية تطيح بآخر خيط يربط النجم الارجنتيني بباريس سان جيرمان الفرنسي

LBCI
أخبار دولية
11:01

النواب الفرنسيون يصوّتون على إلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للعاملين في مجال الصحة

LBCI
أخبار دولية
10:29

الإتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

LBCI
أخبار دولية
08:24

سبعة قتلى بينهم خمسة أساتذة جراء إطلاق نار في مدرسة بباكستان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

معضلة خلافة الحاكم مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

السعودية: لا فيتو ولا دعم لأي مرشح رئاسي!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
07:11

نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!

LBCI
خبر عاجل
04:44

صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي

LBCI
خبر عاجل
04:53

معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها

LBCI
فنّ
04:42

مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"

LBCI
أمن وقضاء
04:48

بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة

LBCI
خبر عاجل
03:13

معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين

LBCI
فنّ
04:18

النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة