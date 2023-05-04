موقف طريف... مدير مدرسة يتفاجأ بدب في حاوية قمامة (فيديو)

تفاجأ مدير مدرسة في الولايات المتحدة بدب كان يختبئ داخل حاوية قمامة طيلة عطلة نهاية الأسبوع، عندما حاول فتح الصندوق يوم الاثنين.



ويظهر مقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرا أمن مدرسة Zela الابتدائية، المدير جيمس مارش، وهو يتراجع بسرعة فور ظهور رأس الدب من حاوية القمامة، قبل قفز الأخير وهروبه سريعاً.



وقال مارش: "لقد بدا الدب كما لو كان خائفًا، كما كنت خائفًا".



وقامت المدرسة في مقاطعة نيكولاس الأميركية، بتثبيت القفل على حاوية القمامة الأسبوع الماضي بعد أن لاحظت بعض أكياس القمامة الممزقة بالخارج.



وبحسب المعلومات، فقد أخبر مارش أنه عرض الفيديو على طلابه، الذين بدورهم وجدوه ممتعاً جداً.