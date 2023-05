وثقت كاميرا مراقبة على طريق سريع في الولايات المتحدة مشهداً يحبس الأنفاس، تظهر فيه عربة أطفال بداخلها رضيع تتحرّك بسرعة نحو الطريق المزدحم بالسيارات.



وبحسب المعلومات، فقد وقع الحادث يوم الإثنين في مدينة هيسبيريا بولاية كاليفورنيا الأميركية، عندما سقطت امرأة كانت تقف بالقرب من سيارتها وفقدت قبضتها على عربة الأطفال.



وأظهر الفيديو، الّذي حصد أكثر من 49 مليون مشاهدة، المرأة وهي تكافح من أجل النهوض بعد أن تعثرت على الأرض أثناء تحرّك عربة الأطفال نحو الطريق السريع.



ثم شوهد رجل، يُدعى رون نيسمان، وهو يركض نحو عربة الأطفال ويمسك بها قبل ثوان من اصطدامها بالسيارات.

Windy AF here today and the stroller rolled away…

Thank god a man catches the stroller before anything bad happens to this lady’s baby. 😱 pic.twitter.com/XdEPC6tNb4