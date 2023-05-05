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داخل السيارة... شرطي أميركي يُساعد سيدة في ولادة طفلها! (فيديو)
منوعات
2023-05-05 | 07:35
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داخل السيارة... شرطي أميركي يُساعد سيدة في ولادة طفلها! (فيديو)
أقدم ضابط شرطة في ولاية فلوريدا الأميركية على تنفيذ عمل بطولي في وضح النهار، إذ أُجبر على التحرك بسرعة لمساعدة امرأة على الولادة داخل سيارتها على الطريق السريع.
ووثق مقطع فيديو المشهد الصادم، الّذي يُظهر زوج السيدة المذكورة المذعور وهو يقترب من الشرطي "ريد" جونز، فيما كانت زوجته في مرحلة المخاض في المقعد الأمامي داخل السيارة.
وفي الفيديو، يسأل الشرطي جونز المرأة عن أطفالها، وعندما اعترفت بأن هذا كان سادسها، أجاب مازحاً: "ستة! يا للهول! أنت بحاجة للعثور على هواية أفضل".
ووفق موقع "
إندبندنت
" البريطاني، فقد تمكّن الشرطي من مساعدة السيدة على الإنجاب. وذكرت المعلومات أن الطفلة تتمتع بصحة جيّدة.
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ضابط شرطة
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