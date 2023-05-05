"غطس" في حوض السباحة... زائر غريب ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)

"غطس" في حوض السباحة... زائر غريب ضخم يقتحم حديقة منزل! (فيديو)



استجابت خدمة مكافحة الحشرات والزواحف في فلوريدا مع مسؤولي الحياة البرية لمساعدة مالك أحد المنازل بعدما عثر على زائر غريب، تمساح يبلغ طوله 3 أمتار، "يغطس" في حوض السباحة في الفناء الخلفي.

وقال تود هاردويك من شركة Pesky Critters لمكافحة الحشرات إنه استجاب هو وطاقمه مع موظفي لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية عندما اكتشف أحد سكان كيندال التمساح الضخم في حوض السباحة.



وكشف هاردويك أن قانون فلوريدا يفرض أسر كل تمساح يزيد طوله عن المتر، وقال: "لذا، سيعيش هذا التمساح في الأسر".