موهبة غريبة وفريدة... امرأة تدخل موسوعة غينيس بـ"أكبر دوران للقدم"!

موهبة غريبة وفريدة... امرأة تدخل موسوعة غينيس بـ"أكبر دوران للقدم"!



حطّمت كالسي غروب، 32 عامًا، من نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأميركية، الرقم القياسي لموسوعة غينيس من خلال إدارة قدميها بمقدار 171.4 درجات.



وقالت غروب لموسوعة غينيس إنها "اكتشفت موهبتها الفريدة بالصدفة".



وفي التفاصيل، فقالت كالسي: "أنا أعمل في مكتبة وقد صدر للتو أحدث كتاب للأرقام القياسية العالمية (2021). وكان زميلي في العمل يتصفّح الكتاب وفتح عشوائيًا صفحة فيها أكبر دوران للقدم، فحاولت إدارة قدمي أثناء وقوفي وأدركت أن لدي فرصة جيّدة لتحطيم الرقم القياسي".



وأضافت في حديثها لموسوعة غينيس: "بمجرد أن رأى الجميع الأمر، كانوا على يقين بأنني أستطيع تحطيم الرقم القياسي".