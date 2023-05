تعرّضت المذيعة في قناة بي بي سي، لوكويسا بوراك، لموقفٍ حرج مباشرة على الهواء يوم الخميس، جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، فقد انتقلت المذيعة في نشرة الأخبار الى تقرير مصوّر وظنت أنها تحت الهواء، لتمد ذراعيها فوق رأسها وتتمتم لنفسها، إلا أن البث عاد الى الاستديو بشكل مفاجئ.



وسرعان ما أدركت المذيعة عودة الضوء عليها لتدخل في حالة صدمة. فأسقطت ذراعيها على الفور ونظرت للأسفل نحو الملاحظات الموجودة على مكتبها، وجلست بصمت تحدق لثوان عدّة.



وقد كسرت لوكويسا بوراك صمتها وغرّدت على تويتر قائلة: "شكرًا أيها الأصدقاء: الزملاء - الحاضرون والسابقون، وجميع المشاهدين الرائعين".



وعلى الرغم من أنها كانت لحظة محرجة للمذيعة، إلّا أن المقطع انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي.

Thank you folks: Colleagues - present & former, and all you wonderful viewers. X https://t.co/6LzyVCXXqe