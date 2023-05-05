إضاءة ساعة "بيغ بن" الشهيرة بصورٍ فريدة استعداداً لحفل تتويج الملك تشارلز (فيديو)

أُضيئت ساعة "بيغ بن" الشهيرة في مدينة لندن بأضواء علم المملكة المتحدة، استعداداً لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر يوم السبت 6 أيار.

ووفق موقع " ديلي ميل " البريطاني، فقد ظهر البرج الّذي يعود إلى 160 عاما، مضاء بالأنوار الحمراء والزرقاء مع ظهور رسائل مؤثرة من القلب.

والجدير بالذكر أنه سيتم عرض المزيد من الصور الفريدة على البرج، الّذي يبلغ ارتفاعه 96 متراً، عند غروب الشمس كل يوم لبقية هذا الأسبوع بين الساعة 8:30 و11 مساءً، بما في ذلك يوم التتويج المنتظر.