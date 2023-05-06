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رغم حضورهما...الأميران هاري وأندرو لن يضطلعا بدور رسمي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
منوعات
2023-05-06 | 05:37
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رغم حضورهما...الأميران هاري وأندرو لن يضطلعا بدور رسمي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
الأميران هاري وأندرو لن يضطلعا بدور رسمي في مراسم التتويج
سيحضر الأميران هاري وأندرو مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم لكن لن يكون لهما دور رسمي في المراسم، ما يؤكد فتور العلاقة معهما.
فالإبن الأصغر للملك تشارلز، هاري وزوجته الأميركية ميغن تخليا عن مهامهما الملكية في 2020 وسددا من حينها وابلا من الانتقادات اللاذعة للعرش البريطاني.
وأندرو، الشقيق الأصغر للملك، طالته فضيحة ارتباطه برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إيبستين واتهامات باعتداء جنسي تمت تسويتها دون اللجوء إلى القضاء.
وسيحضر هاري (38 عاما) دوك ساسكس وأندو (63 عاما) دوق يورك مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر آبي لكنهما لن يضطلعا بأي دور.
وسيغيب الأميران عن المراسم الخارجية عندما ستقل العربة المذهبة الملك المتوج من الكنيسة إلى قصر باكنغهام.
لكن قد يظهرا على شرفة القصر.
وهاري هو الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد شقيقه الأمير وليام وأبنائه الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
وأندرو هو الثامن في ترتيب ولاية العرش ويأتي بعد هاري وأبنائه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.
بعد اتخاذ القرار النهائي بالحضور ستوضع كل حركة لهاري تحت المجهر. وسينضم إلى عائلته للمرة الأولى منذ وجه إليها انتقادات لاذعة في مذكراته "سبير" وفي عدد من المقابلات التلفزيونية.
وبقيت ميغان في كاليفورنيا مع طفليهما لتتجنب بذلك أي تفاعل محرج مع عائلة زوجها.
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