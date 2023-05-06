حفل تتويج الملك تشارلز... ما هي الدول غير المدعوة؟

حفل تتويج الملك تشارلز... ما هي الدول غير المدعوة؟

وجهت بريطانيا الدعوة لعشرات الدول حول العالم، لحضور ممثليها لحفل تنصيب الملك تشارلز، اليوم السبت، لكنها استثنت عددا من الدول.



وقال مصدر بريطاني، إن بريطانيا لم توجه دعوات لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لقادة كل من:

-روسيا

-بيلاروسيا

-إيران

-ميانمار

-سوريا

-أفغانستان

-فنزويلا



كما وجهت دعوتين لـ"كبار الدبلوماسيين"، وليس لرؤساء الدول، بالنسبة لدولتي كوريا الشمالية ونيكاراغوا.