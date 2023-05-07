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تقليد غريب... كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات الهوائية "البركة" (فيديو)

منوعات
2023-05-07 | 16:29
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تقليد غريب... كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات الهوائية &quot;البركة&quot; (فيديو)
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تقليد غريب... كنيسة نيويوركية تمنح راكبي الدراجات الهوائية "البركة" (فيديو)

اصطف مئات راكبي الدراجات الهوائية، من محترفين وهواة، في صحن الكاتدرائية الأنغليكانية في نيويورك السبت، لكي يتلقوا "البركة" التي يفترض أن تؤمن لهم الحماية من الحوادث، وهو تقليد بدأ اتّباعه قبل 25 عاماً.

وتوجه عميد كاتدرائية القديس يوحنا اللاهوتي الأسقفية في شمال غرب مانهاتن القس باتريك مالوي إلى الدراجين المجتمعين في هذه الكنيسة التي تعتبر من الأوسع في العالم قائلاً: "فلتكن الدروب مفتوحة أمامكم، وليكن الهواء دائماً وراءكم، ولتكن رحلاتكم دائماً فرحة. فليحمكم الله أنتم ودراجاتكم".

وبعدما قرأ القس مالوي فصلاً من الإنجيل وألقى عظة، راح يتنقل في صحن الكنيسة ويرش الماء المقدّس على الدراجين الذين فاق عددهم هذه السنة الحضور المعتاد نظراً إلى كون المناسبة تأتي بعد جائحة كوفيد.

واضاف القس البروتستانتي المسؤول عن الكنيسة الأسقفية، وهي فرع من الأنغليكانية في الولايات المتحدة "لن يحدث شيء لدراجتكم اليوم عسى أن يكون إله الكون معكم دائماً".

وفور تلقيهم "البركة"، صفّق الدراجون وقرعوا أجراس دراجاتهم ثم جالوا بها في صحن وجناح هذه الكنيسة التي بنيت في نهاية القرن التاسع عشر وفق الهندسة المعمارية للكاتدرائيات الفرنسية، والتي يعود تاريخ آخر الأشغال الإنشائية فيها إلى التسعينات .

ويقام تقليد "مباركة الدراجات الهوائية" منذ 25 عاماً في كاتدرائية القديس يوحنا اللاهوتي الأسقفية في منطقة مورنينغسايد هيتس التي تقع فيها جامعة كولومبيا، والمشاركة فيه مفتوحة للدراجين من كل الطوائف ومن غير المؤمنين.

وهذه الطقوس الدينية والمجتمعية والمسكونية التي تعكس التعدد الثقافي النيويوركي الفريد أصبحت تحظى باهتمام متزايد مع اتساع الإقبال على الدراجات الهوائية كرياضة "ناعمة" ووسيلة نقل في المدن الأميركية وضواحيها السكنية والخضراء.


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راكبي الدراجات الهوائية

محترفين وهواة

الكاتدرائية الأنغليكانية

نيويورك

البركة

الحماية من الحوادث.

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