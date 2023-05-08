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لبنان يحرز فوزاً عالمياً جديداً في دبي
منوعات
2023-05-08 | 02:35
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لبنان يحرز فوزاً عالمياً جديداً في دبي
لبنان يحرز فوزاً عالمياً جديداً في دبي.
سجل لبنان فوزًا بالمرتبة الثالثة للأطباء المقيمين ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية (ICOPLAST 2023) والذي أقيم في دبي.
وجاءت مشاركة لبنان ضمن وفد طبي من الجامعة الاميركية في بيروت برئاسة رئيس قسم الجراحة التجميليّة في الـ"AUB" الدكتور أمير ابراهيم وعددًا من الأطباء المقيمين.
يذكر إن إثنين من الأطباء المقيمين الفائزين، كانوا شاركوا في برنامج #TheResearcher الذي يعرض على شاشة الـLBCI و يقدمه الدكتور عماد أبو حمد.
نشير الى أن المؤتمر تم برعاية جائزة "الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم" للعلوم الطبية بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل "AASMA" وشعبة الإمارات لجراحة التجميل "EPSS" التابعة لجمعية الإمارات الطبية و"دي إكس بي لايف" ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي .
وكانت دبي دخلت من خلال المؤتمر موسوعة غينيس برقمين قياسيين لإحتصانه أكبر عدد من جراحي التجميل بــ 480 جرّاح وأكبر عدد من الجنسيات المشاركة فيه بنحو 89 جنسية .
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