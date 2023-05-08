تجربة مروعة...سائح يكتشف بالصدفة جثةً تحت سريره!

تجربة مروعة...سائح يكتشف بالصدفة جثةً تحت سريره!



عاش سائح في أحد الفنادق الصينية تجربةً مروعة بعدما إكتشف رائحة كريهة في غرفته، تبين له لاحقًا أنها تنبعث من جثة تحت سريره.



وفي التفاصيل، أمضى السائح الذي يدعى تشانغ، نصف يوم في الغرفة وهو يتساءل من أين تأتي الرائحة ليكتشف لاحقًا أنها تنبعث من جثة تحت سريره، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.



وأخبرت الشرطة تشانغ، أنها فتحت تحقيقاً في جريمة القتل، لكنه لم يكن مشتبهاً به لأن الجثة كانت ملقاة هناك لأيام عدّة قبل وصوله.



وقال تشانغ إنه غادر المدينة بمجرد أن ساعد الشرطة في تحقيقاتها.