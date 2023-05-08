سرقة منزل مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو

سرقة منزل مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو



فتحت الشرطة الاسبانية تحقيقاً في حادث سطو وقع ليلة الأحد في منزل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي رودريغو، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الاثنين من مصادر في الشرطة.



وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد "هذا الاثنين في الصباح المبكر".



وأضافت عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث إكتشفوا "الباب مكسوراً وغرفاً عدّة مقلوبة"، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.



وحصلت السرقة بعد يوم من فوز ريال مدريد على أوساسونا 2-1 في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك في إشبيلية حيث سجل رودريغو ثنائية (2 و70).



وإنضم رودريغو إلى قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في العاصمة الإسبانية مثل زملائه في الفريق داني كارفاخال والفرنسي كريم بنزيمة الذي تعرض منزله للسرقة العام الماضي خلال مباراة فريقه ضد إلتشي.



وكان الحرس المدني الإسباني والشرطة الأوروبية "يوروبول" أعلنا في تشرين الأول2019 عن تفكيك شبكة للصوص استهدفت لاعبي كرة القدم من أتلتيكو مدريد وريال مدريد.



وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية بعد ذلك أن من بين ضحايا هذه الشبكة من اللصوص بنزيمة وزميله السابق في النادي الملكي لاعب الوسط الحالي لمانشستر يونايتد الانكليزي الدولي البرازيلي كازيميرو، ولاعب وسط أرسنال الانكليزي الحالي الغاني توماس بارتي الذي كان يلعب وقتها مع أتلتيكو مدريد.