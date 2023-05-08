صدمت الجماهير... لاعبة كمال أجسام بوجهٍ جميل وجسدٍ ضخم! (صور)

أعلنت لاعبة كمال أجسام روسية أنه تم وصفها بشبيهة "كيندال جينر مع المنشطات"، وأنها تكسب أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.



في التفاصيل، بدأت فلاديسلافا غالاغان، 27 عامًا، التدريب في صالة الألعاب الرياضية منذ سنّ الـ11 عامًا، حيث قامت ببناء عضلات منتفخة على الذراعين ومنطقة البطن.



أما في السنوات الأخيرة، فبدأ متابعو غالاغان في التعليق على تشابهها مع نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر، البالغة من العمر 27 عامًا أيضًا، مما دفع عشاق اللياقة البدنية إلى تسليط الضوء على مظهرها.



وصرّحت غالاغان بفخر في مقابلة مع South West News Service يوم الخميس: "يُقال لي باستمرار إنني أشبه" كيندال جينر مع المنشطات أو بجسد هالك".



وأضافت "أحاول تسويق صورة مظهري الجميل مع العضلات ودمجها مع القليل من الإثارة".