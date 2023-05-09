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في ملقة الإسبانية... معرض عن أعمال بيكاسو النحتية في الذكرى الخمسين لوفاته
منوعات
2023-05-09 | 07:34
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في ملقة الإسبانية... معرض عن أعمال بيكاسو النحتية في الذكرى الخمسين لوفاته
معرض عن أعمال بيكاسو النحتية في ملقة الإسبانية
ستكون منحوتات بابلو بيكاسو التي تشكّل جانباً أقل شهرة من أعمال الرسّام محور معرض يفتتح الثلاثاء في متحف بيكاسو في مدينة ملقة الإسبانية في إطار فعاليات الذكرى الخمسين لوفاته.
وسيستمر معرض "بيكاسو نحاتاً. المادة والجسد" ("Picasso escultor. Materia y cuerpo") الذي يضم 61 منحوتة نفذها مبدع الأسلوب التكعيبي بين عامَي 1909 و1964 إلى العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل في هذا المتحف الكائن في مسقطه بإقليم الأندلس (جنوب إسبانيا).
وأوضحت المديرة السابقة لمتحف بيكاسو في ملقة والقيمة على المعرض كارمن خيمينيث خلال مؤتمر صحافي الإثنين أنه "أول معرض فردي مخصص حصراً لمنحوتات بيكاسو" على الإطلاق في إسبانيا.
وأكدت خيمينيث أن "جسم الإنسان كان دائماً محور تركيز بيكاسو الرئيسي ولهذا السبب" هو الموضوع الرئيسي لهذا المعرض.
ويتضمن المعرض منحوتات من الجبس والبرونز تُظهر تطور بيكاسو (1881-1973) من التكعيبية إلى التجريد، مروراً بـ "المواد الجاهزة" (الأشياء التي تعتبر غير فنية) ومختلف المواد التي استخدمها، كالخشب والحديد والاسمنت والمعدن وسواها.
وأفاد متحف بيكاسو في ملقة أن للفنان على الأرجح "نحو 700 منحوتة في مقابل 4500 لوحة".
وهذا المعرض هو "الخامس من المعارض الكبرى المقررة إقامتها في إسبانيا" في السنة الخمسين لوفاة الفنان، على ما قال كارلوس البردي، المسؤول عن احتفالات الحكومة الإسبانية بهذه الذكرى.
ويتزامن افتتاح هذا المعرض مع الاحتفال بالذكرى العشرين لمتحف بيكاسو في ملقة.
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