مارك زوكربرغ يفوز بميدالية ذهبية في إحدى بطولات جوجيتسو (فيديو)

نشر مؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربرغ، صوراً من أول بطولة جوجيتسو يشارك فيها، عبر فيسبوك وإنستغرام، منصتا التواصل الأساسيتان لشركته.

وفاز الملياردير بميدالية ذهبية وأخرى فضية لفريقه خلال البطولة التي نظّمت في مدرسة ثانوية قرب مقر المجموعة في سيليكون فالي، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار زوكربرغ في مقابلة السنة الفائتة مع جو روغان إلى أنه درس فنون الدفاع عن النفس خلال فترة الجائحة، لأنّ الجانب "القتالي" لهذه الرياضة يمنحه الطاقة ويساعده في مواجهة الصعوبات في عمله.

ويتلقى زوكربرغ، البالغ من العمر 38 عاماً، تدريباته مع دايف كاماريلو الذي سبق له أن درّب عدداً كبيراً من أبطال الفنون القتالية.

وعلّق مدرب آخر يدعى خاي "ذي شادو" وو عبر إنستغرام أنّ "رؤية زاكربرغ أمس في البطولة مدهش. لم تتسم أي مباراة بالسهولة ويستحق زاكربرغ الفوز"، مضيفاً "إنّ مساعدته وتوفير نصائح له كانا شرفاً لي".