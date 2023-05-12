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في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
منوعات
2023-05-12 | 03:49
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في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
وضعت السلطة الفلسطينية الخميس حجر الأساس لمتحف تكريمي يحمل اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وستشهدت أبو عاقلة، الصحافية في قناة الجزيرة القطرية، في 11 أيار 2022 جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية.
وقال شقيق أبو عاقلة أنطون خلال احتفال وضع حجر الأساس، إن المتحف في مدينة رام الله "سوف يكون استمرارية لأجيال قادمة لتوصيل صورة الحق وصورة المعاناة على أعوام قادمة".
وتابع: "كبر جيل بأكمله وهو يستمع لشيرين تغطي معاناة الشعب الفلسطيني مع هذا الاحتلال، وعملت شيرين في جميع مناطق فلسطين، في بيوتها وقراها وكل مدنها وهي تغطي معاناتنا".
ومولّت بناء "متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام" إدارة القناة على قطعة أرض قدّمتها بلدية رام الله، وسيُنقل إليه متى اكتمل مكتب الراحلة كما كان في مكاتب "الجزيرة" في الأراضي الفلسطينية.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "اليوم أزحنا الستار عن هذا المشروع ليكون متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام"، مضيفًا إن الراحلة "دخلت كل بيت فلسطيني وكل بيت عربي، ويمكن كل بيت بالعالم".
وشهدت مناطق فلسطينية عدّة إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد أبو عاقلة.
وتجمّع العديد من الفلسطينيين في موقع وفاتها حيث علّقت صورها وأكاليل من الورود قرب لوحة كتب فيها "هنا انتصرت الكلمة على الرصاص، هنا اغتال الإحتلال نفسه بجسد شيرين أبو عاقلة".
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حجر الأساس
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