كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!

كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!



حصل كريستيانو رونالدو على ساعة فاخرة بقيمة 92 ألف جنيه إسترليني أي ما يقارب الـ115 ألف دولار من Jacob and Co بتصميم أخضر متوهج يضم 26 ماسة بيضاء، وذلك عند إطلاق مجموعة الشركة الجديدة.



وصوّر رونالدو في افتتاح متجر Jacob and Co في المملكة العربية السعودية، كجزء من دوره كسفير للعلامة التجارية.



وتستعد شركة الساعات لإطلاق مجموعة جديدة تعرض أفضل اللحظات من مسيرة رونالدو، مع احتفاله الأيقوني بـ "Siu" الذي يظهر على الجانب الآخر من الساعة.