بعد تعرضها للتنمر... صاحبة أكبر فم في العالم ترد على من وصفوها بالـ"ضفدع"!

بعد تعرضها للتنمر... صاحبة أكبر فم في العالم ترد على من وصفوها بالـ"الضفدع"!



تحدثت سامانتا رامسديل، التي حطمت الأرقام القياسية لموسوعة غينيس بحجم فمها في حزيران 2021، عن تعرضها للتنمر المتواصل بسبب مظهرها.



وقالت سامانتا، التي واجهت التنمر منذ أن كانت في المدرسة، أنه كان يطلق عليها اسم "فتاة الضفدع" أو شبيهة "كلب البيتبول"، مضيفةً: "لم تتوقف التعليقات القاسية، ويقول لي الناس إنني قبيحة ومثيرة للاشمئزاز كل يوم".



وأكّدت صاحبة أكبر فم أنها "تعلمت أن تحب اختلافاتها التي تجعلها فريدةً".



وقالت بطرافة: "يمكنني أكل الناس إذا كانوا لئيمين معي".