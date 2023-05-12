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بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"
منوعات
2023-05-12 | 10:04
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بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"
بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"
بعد 6 سنوات من الانتظار، بات بإمكان محبي ألعاب الفيديو الحصول، اعتباراً من الجمعة، على أحدث نسخة من لعبة "ذي ليجند أوف زيلدا" من ابتكار "نينتندو" التي تعوّل على ما تحظى به لعبة الفيديو هذه من حماسة لرفع مبيعاتها من وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش".
ويثير الإصدار الجديد الذي يحمل عنوان "تيرز أوف ذي كينغدم" حماسة محبي ألعاب الفيديو منذ أشهر عدّة، إذ تحظى مقاطع الفيديو التي تعرض لقطات منه ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.
وكان اللاعبون اليابانيون الذين استفادوا من فارق التوقيت، أول من تمكنوا من شراء اللعبة الجمعة، على غرار يوتاكا هيراي (30 عاماً) التي انتظرت صباحاً في طابور من عشرات الأشخاص أمام متجر للإلكترونيات في طوكيو.
وفي دول أخرى، قرّرت بعض المتاجر أن تفتح أبوابها في منتصف الليل لاستقطاب محبي لعبة الفيديو، وتجمّع أكثر من 150 شخصاً ليلاً أمام احد المتاجر في باريس.
وبيعت ما مجموعه نحو 125 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، فيما ألهمت اللعبة أجيالاً من اللاعبين وصانعي الألعاب.
وتتوقع "نينتندو" التي لم تعلن حتى اليوم عن ابتكارها وحدة تحكم جديدة رغم الشائعات المتواصلة في هذا الخصوص، أن تحقق ربحاً صافياً بـ340 مليار ين (2,51 مليار دولار) عن سنة 2023-2024 المالية، وهو ما سيشكل انخفاضاً بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي.
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