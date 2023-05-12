الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"

منوعات
2023-05-12 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو &quot;ذي ليجند أوف زيلدا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"

بعد طول انتظار... طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو "ذي ليجند أوف زيلدا"

بعد 6 سنوات من الانتظار، بات بإمكان محبي ألعاب الفيديو الحصول، اعتباراً من الجمعة، على أحدث نسخة من لعبة "ذي ليجند أوف زيلدا" من ابتكار "نينتندو" التي تعوّل على ما تحظى به لعبة الفيديو هذه من حماسة لرفع مبيعاتها من وحدة التحكم الخاصة بها "سويتش".

ويثير الإصدار الجديد الذي يحمل عنوان "تيرز أوف ذي كينغدم" حماسة محبي ألعاب الفيديو منذ أشهر عدّة، إذ تحظى مقاطع الفيديو التي تعرض لقطات منه ملايين المشاهدات عبر الإنترنت.

وكان اللاعبون اليابانيون الذين استفادوا من فارق التوقيت، أول من تمكنوا من شراء اللعبة الجمعة، على غرار يوتاكا هيراي (30 عاماً) التي انتظرت صباحاً في طابور من عشرات الأشخاص أمام متجر للإلكترونيات في طوكيو.

وفي دول أخرى، قرّرت بعض المتاجر أن تفتح أبوابها في منتصف الليل لاستقطاب محبي لعبة الفيديو، وتجمّع أكثر من 150 شخصاً ليلاً أمام احد المتاجر في باريس.

وبيعت ما مجموعه نحو 125 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، فيما ألهمت اللعبة أجيالاً من اللاعبين وصانعي الألعاب.

وتتوقع "نينتندو" التي لم تعلن حتى اليوم عن ابتكارها وحدة تحكم جديدة رغم الشائعات المتواصلة في هذا الخصوص، أن تحقق ربحاً صافياً بـ340 مليار ين (2,51 مليار دولار) عن سنة 2023-2024 المالية، وهو ما سيشكل انخفاضاً بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي.

آخر الأخبار

منوعات

سلسلة

ألعاب الفيديو

ذي ليجند أوف زيلدا

LBCI التالي
في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة
متحف متروبوليتان في نيويورك "سينظر" في قطع فنية قد تكون مسروقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-09

سلسلة اجتماعات ولقاءات في السراي الحكومي..

LBCI
أخبار سياسية
2023-05-08

سلسلة لقاءات لوزير الطاقة في العراق..ماذا تضمّنت؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-22

مخزومي أجرى سلسلة لقاءات في واشنطن

LBCI
حال الطقس
2023-04-09

سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:20

بسبب فيديو يظهر تحطيمه طائرته...صانع محتوى على يوتيوب يواجه احتمال السجن 20 عاماً

LBCI
منوعات
09:07

معرض غير مسبوق في فرنسا عن فن الغجر وثقافتهم في أوروبا

LBCI
منوعات
09:03

بعد تعرضها للتنمر... صاحبة أكبر فم في العالم ترد على من وصفوها بالـ"ضفدع"!

LBCI
منوعات
06:12

كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:53

مصادر لـ "الأنباء": السفير القطري طرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح توافقي

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-11

فياض من السراي: نطالب مصرف لبنان بتحويل الأموال التي جبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية الى الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-10

بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!

LBCI
أمن وقضاء
01:31

مصادرة مواد غذائية فاسدة في بعض السوبرماركات والمحال في طرابلس وتلفها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

مواجهات حاسمة في دوري الـNBA في القسمين الشرقي والغربي من المراحل الإقصائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إعادة إحياء تراث "المعلم" بطرس البستاني…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في يومهم العالمي... تضحيات الممرضين في عيون المرضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تخوف من الأهالي من إرتفاع كبير سيطال أقساط أبنائهم العام المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين النازح السوري والمالك اللبناني... بيع للعقارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا جلسة لانتخاب رئيس حتى الساعة في غياب الارقام المضمونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

المصارف تحذر مجددًا من ملاحقتها بتبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التصعيد متواصل بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية ووساطة مصر في مأزق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

القضاء يحكم بين المحامين ونقابتهم... الظهور الإعلامي بإذن مسبق!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
08:00

إليكم قرار ديوان المحاسبة الموقت بحق وزراء الاتصالات في موضوع مبنيي تاتش وقصابيان

LBCI
اقتصاد
12:48

الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد

LBCI
فنّ
06:04

ميريام كلينك تطلّ من وسط بيروت بإطلالةٍ جريئة جداً (صور)

LBCI
فنّ
05:59

باسم ياخور يتلقى تهديدات بالقتل والذبح... إليكم نسخة عن الرسائل الّتي وصلته!

LBCI
حال الطقس
00:04

طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
11:16

نصرالله: لبنان مُطالب بإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وماذا تنتظر حكومة تصريف الاعمال؟ لو كان حزب الله يمسك بقرارات الحكومات اللبنانية لكان لبنان منذ وقت توجه إلى سوريا

LBCI
منوعات
06:12

كريستيانو رونالدو يحصل على ساعة مرصّعة بـ26 ماسة بيضاء... وهذا سعرها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة