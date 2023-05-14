يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!

يبلغ من العمر 28 عامًا... ملياردير أميركي يستحوذ على مجلة "فوربس"!



استحوذ الملياردير الأميركي وعملاق تكنولوجيا السيارات أوستن راسل، البالغ من العمر 28 عامًا، على 82 في المئة من أسهم شركة "فوربس (Forbes Global Media Holdings)"، في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون دولار.