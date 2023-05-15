الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد عمليتي قتل جماعي ...جدل في شأن برامج تلفزيون الواقع في صربيا

منوعات
2023-05-15 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد عمليتي قتل جماعي ...جدل في شأن برامج تلفزيون الواقع في صربيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بعد عمليتي قتل جماعي ...جدل في شأن برامج تلفزيون الواقع في صربيا

جدل في شأن برامج تلفزيون الواقع في صربيا بعد عمليتي قتل جماعي ...

تواجه برامج تلفزيون الواقع في صربيا انتقادات كثيرة بسبب إضاءتها على أنشطة العصابات أو المجرمين مع منسوب عال من العنف... وقد زاد الغضب حيالها أخيراً إثر عمليتي قتل جماعي هزتا البلاد عُزيتا إلى ثقافة عنيفة تغذّيها وسائل الإعلام.

وتُبث عبر قنوات صربية برامج من نوع تلفزيون الواقع نجومها أعضاء في عصابات أو مجرمو حرب مدانون... فتظهر في هذا النوع من البرامج نساء يتعرضن للضرب، أو مشاجرات وصراخ وشتائم.

إلا أنّ هذه البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة تطالها انتقادات كثيرة، ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة في ظل الغضب لدى الرأي العام عقب عمليتي قتل جماعي أودتا بحياة 17 شخصاً بينهم ثمانية تلامذة في مدرسة بالعاصمة بلغراد.

وفي مختلف أنحاء العالم، تُعتبر المشاجرات البسيطة والشائعات والمشاكل العرضية من صلب برامج تلفزيون الواقع. لكن في صربيا، يأخذ هذا النوع التلفزيوني منحى مختلفاً.

وتتم دعوة أسماء بارزة في الجريمة المنظمة ومجرمي حرب وأشخاص يعانون مشاكل ذهنية، لتأدية أدوار بطولة في برامج تنقل ممارسات عنيفة بصورة غير مبررة.

وفي العام 2021، أقدم سجين سابق أمضى العقوبة الصادرة في حقه، على خنق امرأة حتى أفقدها الوعي أمام نحو عشرة أشخاص في برنامج "زادروغا"، أحد أكثر البرامج شعبيةً في صربيا.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول ديان إنياك (44 عاماً) المقيم في بلغراد والذي شارك هذا الأسبوع في مظاهرة كبيرة مناهضة للعنف ورافضة لهذا النوع من البرامج التلفزيونية "إنّ كل أصدقاء ابنتي يعرفون المشاركين في هذه البرامج وهم بالنسبة إليهم مجرد نجوم، لا مجرمون أو رجال يضربون نساء".

ويضيف "أرغب ببساطة ان تُحظر هذه البرامج، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يكونوا بمثابة قدوة".

وليس ديان إنياك الوحيد الذي يطالب بحظر برامج تلفزيون الواقع، إذ دعا عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة إلى وقف البرامج التي تبث العنف عقب حادثتي القتل الجماعي.

- طفح الكيل -
وما يعزز الغضب من برامج تلفزيون الواقع هو أنّ قسماً من المجتمع سئم من العنف المتفشي في صربيا، حيث تحتفي الوسائل الاعلامية الموالية للحكومة بمثيري الشغب والمجرمين.

وبدأت برامج تلفزيون الواقع قبل عقدين تحظى بشعبية. لكن في السنوات الأخيرة، بات المحتوى الذي تبثّه ينطوي على عنف أكبر.

وخلال الحروب التي شهدت تفكك يوغوسلافيا في تسعينات القرن الفائت، سيطرت العصابات على قطاعات اقتصادية مهمة، في حين أجبرت العقوبات الغربية الصارمة السكان على شراء المواد الغذائية الأساسية من السوق السوداء.

وحقق أفراد العصابات والقوات شبه العسكرية ثروات خلال سنوات الصراع، ورسّخوا لدى الرأي العام الرابط بين النجاح الاقتصادي والجريمة المنظمة. وتشير الانتقادات إلى أنّ تأثيرهم لا يزال كبيراً جداً في صربيا.

ومن خلال برامج تلفزيون الواقع، تخترق أنماط حياة العصابات كل المنازل، إذ تُعدّ التصرفات العنفية من صلب هذه البرامج.

وتشير إحدى الجمعيات إلى أنّ برامج تلفزيون الواقع التي تعرض ممارسات عنفية شكلت خلال السنوات الأخيرة 60% من برامج اثنتين من القنوات الأكثر مشاهدةً في البلاد.

ويقول المحامي سافو مانويلوفيتش المتحدر من بلغراد لوكالة فرانس برس "ثمة ترويج مباشر للعنف والجريمة وكراهية النساء، فهي تنتشر في مواقع التواصل ثم في المجتمع ككل".

- "تلقين" -
ويضيف "يختارون بدقة المشاركين في البرامج الذين يكونون ممّن يعانون مشاكل نفسية أو أصحاب ماض إجرامي، ويعرفون جيداً كيف سيبدو أداؤهم في العمل".

ومنذ تسجيل عمليتي القتل الجماعي، بدأت القنوات تتراجع نوعاً ما عن بث هذه البرامج. وأعلنت قناة "بينك تي في" التي تعرض "زادروغا" عن وقف بث البرنامج موقتاً "احتراماً" للضحايا و"تعاطفاً" معهم.

ويبدي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تمسّكاً برأيه، واصفاً الاحتجاجات على أنّها "انقلاب سياسي" يرمي إلى تشويه سمعة حكومته.

ويقول "مستعدون للبحث في محتوى برامج تلفزيون الواقع، لكنّهم يسعون إلى إسقاطي. ولطالما سعوا إلى هذا الهدف".

ولم يتراجع الرئيس الذي يتهمه منتقدوه بأنه على صلة بالعصابات، إزاء الجدل القائم.

ويتهم باستمرار خصومه السياسيين ومنافسيه الأجانب بأنهم "قاذورات" أو "لصوص"، أو بأنهم ضالعون في "استغلال الأطفال جنسياً". وتتخلل الجلسات البرلمانية شتائم كثيرة.

ويقول أستاذ علم النفس المتقاعد ميكلوس بيرو، في حديث إلى وكالة فرانس برس إنّ "العنف استحال الشكل المهيمن للتواصل في صربيا، ليس فقط في برامج تلفزيون الواقع"، مضيفاً "نتلقى باستمرار رسائل تشير إلى ضرورة تدمير خصومنا".

وتشير الأستاذة في جامعة بلغراد ييلينا ديورديفيتش إلى أنّ التأثير المتبادل بين المحتوى العنيف لوسائل الإعلام المؤيدة للسلطات والمناخ السياسي العدواني، كبير جداً.

وتُعرض برامج تلفزيون الواقع بين برنامجين سياسيين يستضيفان بصورة متكررة فوتشيتش وحلفاءه.

وتتابع ديورديفيتش "أعتقد أنهم يستهدفون عن قصد الأشخاص ذوي المستوى الثقافي المتدني، وأولئك الوحيدين، والناخبين الفقراء الذين يحبون برامج مماثلة"، مضيفةً "إنه تلقين وحشي من الفاعلين".
 

آخر الأخبار

منوعات

عملية قتل جماعية

تلفزيون الواقع

صربيا

LBCI التالي
عن 18 عامًا...الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي
رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-05

8 قتلى و13 جريحا جراء إطلاق نار في صربيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-19

صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما

LBCI
أخبار دولية
2023-02-27

بوريل يعلن إحراز "تقدم" في الحوار بين صربيا وكوسوفو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:30

حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا تتجاوز 200 وفاة

LBCI
منوعات
07:57

عن 18 عامًا...الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي

LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-14

السويدية لورين تصنع التاريخ كأول امرأة تفوز بمسابقة يوروفيجن مرتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:33

للشهر الرابع: تراجع ملحوظ بنسبة هذه الجرائم المرتكبة منذ مطلع العام 2023 مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم

LBCI
صحة وتغذية
10:11

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

هل ينقسمُ المجلس الدستوري بسبب الطعن بالبلديات؟

LBCI
أخبار لبنان
11:20

اللواء صليبا: لا ننكر أنّ أخطاءً وقعت لكنّنا نحاسب مرتكبيها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:55

مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

هل سنشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؟

LBCI
أخبار لبنان
05:51

احياء اليوم العالمي للنحل

LBCI
أخبار دولية
05:22

اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة وفد من سوريا ...

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
أخبار لبنان
15:19

معوّض لـ"الأحد مع ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميًا قبل أن يذهب لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي وإصلاحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثاني: تاريخ الحشيشة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذه طريقة تسديد الضرائب المتأخرة والاستفادة من الاعفاءات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
خبر عاجل
14:50

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

تركيا اقترعت رئيسها للسنوات الـ5 المقبلة... فماذا في النتائج الأولية؟ وماذا تغير في الأرقام بين 2018 واليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة