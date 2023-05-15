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عن 18 عامًا...الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي

منوعات
2023-05-15 | 07:57
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عن 18 عامًا...الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي
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عن 18 عامًا...الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي

الجاماكي الشاب هيبرت يقفز مسافة 17.87 متراً في الوثب الثلاثي

حطم الشاب الجامايكي الواعد في الوثب الثلاثي جايدون هيبرت، رقمه القياسي العالمي للناشئين بالقفز 17.87 متراً السبت في باتون روج في ولاية لويزيانا الاميركية.

كان بطل العالم الناشئين البالغ 18 عامًا قد حقق رقمه القياسي السابق في آذار/مارس من العام الحالي في ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو، مسجلا 17.54 متراً في مسابقة داخل الصالات.

تعتبر قفزته البالغة 17.87 متراً أفضل نتيجة عالمية لهذا الموسم وتضعه في المركز الثالث عشر في قائمة أفضل نتائج عبر التاريخ.

يحمل البريطاني جوناثان إدواردز الرقم القياسي (18,29 متراً) منذ العام 1995.

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