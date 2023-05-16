باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟ (صور)

باستخدام الذكاء الإصطناعي... كيف بدت شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة؟



استخدم الزوجان الإيطاليان، لوكا وآنا أليفي، الذكاء الاصطناعي لتخيل شخصيات مسلسل "فريندز Friends" في مرحلة الطفولة.

وقال لوكا، خبير التكنولوجيا الحيوية، إنه وزوجته "بدآ في إنشاء الصور من أجل الاستمتاع وأن الصور أصبحت واقعية".

واستخدم الزوجان المبدعان توجيهات الذكاء الاصطناعي وأوامره لإنتاج الصور من خلال الرجوع إلى مليارات الصور عبر الإنترنت.

وأوضح لوكا قائلاً: "أنتم بحاجة إلى استخدام الكلمات الصحيحة في موجه الأوامر. وعليكم أن تصفوا الشخص وتعديل المطالبات مع تطور البرنامج".

وغزت صور شخصيات مسلسل "Friends" في الطفولة مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب الملايين من عشاق هذا المسلسل.

إليكم الصور: