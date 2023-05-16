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حمل مزيّف... إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة!
منوعات
2023-05-16 | 05:08
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حمل مزيّف... إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة!
حمل مزيّف... إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة!
نجحت الشرطة في ولاية كارولاينا الجنوبية في إحباط عملية لتهريب المخدرات بطريقة غريبة، إذ ادعت سيدة بحملها المزيف لتخفي المواد.
واتُهم شخصان بتهريب أكثر من 1500 غرام من الكوكايين بعد سقوط المخدرات من بطن سيدة ادّعت أنها حامل.
وقال مكتب شرطة مقاطعة أندرسون إن الشرطة أوقفت أولاً أنتوني ميلر وسيميكا ميتشم خلال "دورية استباقية" على الطريق السريع.
ولفتت الشرطة الى أنه تم دق ناقوس الخطر عندما سأل الضباط عن موعد إنجاب المرأة الحامل، وقدّم المشتبه بهما "معلومات متضاربة".
وقالت الشرطه إنه مع تزايد الشكوك، أدرك تاجر المخدرات أن الضباط لم يصدقوا قصتهما وركض على الفور من السيارة.
وعندما حاولت ميتشم الابتعاد، سقطت المخدرات التي كانت داخل بطنها المطاطي، وقد أمسكت بها الشرطة.
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حمل مزيّف
تهريب
المخدرات
طريقة غريبة
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