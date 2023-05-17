وصل إلى قمة إيفرست 27 مرة... متسلق جبال نيبالي يحقق رقماً قياسياً!

وصل إلى قمة إيفرست 27 مرة... متسلق جبال نيبالي يحقق رقماً قياسياً!



تمكّن متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا الأربعاء من الوصول إلى قمة إيفرست للمرة الـ27 في مسيرته، محققاً رقماً قياسياً جديداً على مستوى العالم، على ما أعلن مَن تولى تنظيم رحلته.



وقال مينغما شيربا من شركة "سفن سامت تريكس"، في حديث لوكالة فرانس برس، إنّ كامي "وصل الى القمة بنجاح هذا الصباح فيما كان يتولّى إرشاد متسلق فيتنامي".



وكان كامي ريتا شيربا، 53 عاماً، يحمل الرقم القياسي منذ صعوده للمرة الـ22 إلى قمة إيفرست في العام 2018، فيما حطّم رقماً قياسياً سابقاً كان يتشاركه مع اثنين آخرين من مجموعة شيربا.



والأحد، وصل متسلق جبال آخر هو باسانغ داوا شيربا، 46 عاماً، إلى قمة إيفرست للمرة الـ26، معادلاً رقمه القياسي السابق.



وكان كامي ريتا شيربا الذي يعمل كمرشد جبال منذ أكثر من 20 عاماً، وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8848 للمرة الأولى في العام 1994.



وبات مذّاك يتسلق إيفرست كل عام تقريباً، فيما أرشد مرّات عدّة المجموعة التي تتولى وضع الحبال التي تمهد الطريق لمتسلقي الجبل.



وفي حديث يعود إلى نيسان، قال شيربا لوكالة فرانس برس "لم أتقصّد تحقيق هذه الأرقام القياسية ولكن سجلتها إزاء عملي كمرشد".



وتضم النيبال 8 من أعلى 10 قمم في العالم، وتستقبل كل موسم ربيع مئات المتسلقين.



وأصدرت سلطاتها هذه السنة 478 تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.