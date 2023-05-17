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في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
منوعات
2023-05-17 | 08:14
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في هونغ كونغ ...اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم للتلاعب بالنتائج
اعتقال 11 لاعباً من فريق كرة قدم في هونغ كونغ للتلاعب بالنتائج
اعتقلت السلطات في هونغ كونغ 11 لاعب كرة قدم من فريق واحد بسبب مزاعم حول التلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، بحسب ما أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في المدينة الثلاثاء.
بعد تحقيق استمر لمدّة عام، اوقفت لجنة مكافحة الفساد المستقلة الإثنين 23 شخصاً، بينهم مدرّب، حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات في الدرجة الثانية في هونغ كونغ.
وتشمل المزاعم الرشوة، التلاعب بنتائج المباريات والمقامرة غير المشروعة، بحسب ما قالت كايت تشويك المحققة الرئيسة في مؤتمر صحافي الثلاثاء " هذه العملية هي الأوسع في السنوات الأخيرة التي تجريها اللجنة ضد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات".
وشرحت اللجنة ان مجموعة التلاعب بالنتائج اشتُبه بدفعها نحو 1200 دولار أميركي لكل لاعب عن المباراة الواحدة، بحسب تأثيرهم.
تابعت تشويك "لا ينحصر الأمر بكيفية لعبهم بل بكيفية تزييف (الأداء) أو كيفية التلاعب بالنتائج".
ويمكن للاعبين المشتبه فيهم اللعب بشكل سلبي كي يخسر فريقهم أمام فريق أضعف أو السعي لتحقيق نتيجة غير متوقعة. يقوم اللاعبون والمجموعة بعد ذلك بالمراهنة على تلك النتائج في مخطط منظم لتحقيق الأرباح.
وأشارت صحف محلية الى ان النادي المعني هو هابي فالي، أحد أعرق الأندية في هونغ كونغ.
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