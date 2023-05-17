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بعد اختطافها في 2017... مسلسل على نتفليكس يجمع فتاة بوالدها!

منوعات
2023-05-17 | 09:01
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بعد اختطافها في 2017... مسلسل على نتفليكس يجمع فتاة بوالدها!
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بعد اختطافها في 2017... مسلسل على نتفليكس يجمع فتاة بوالدها!

تمكّنت السلطات الأميركية من إعادة لم شمل فتاة مع والدها، بعدما تم اختطافها قبل نحو ست سنوات، أي عندما كانت في التاسعة من عمرها.
 
وشارك المركز الوطني للأطفال المفقودين نبأ العثور على كايلا أونبيهاون، عمرها الآن 15 عامًا، في ولاية كارولينا الشمالية صباح الثلاثاء في تغريدة جاء فيها: "كانت كايلا تبلغ من العمر 9 سنوات فقط عندما اختطفتها والدتها، هيذر أونبيهاون من ساوث إلجين، إلينوي في 5 تموز 2017". 
 
وذكرت كلّ من قناتي NBC 5 وABC 7 Chicago أنه تم العثور على كايلا بعد أن تعرّف مالك أحد المتاجر في آشفيل، نورث كارولاينا، على الفتاة أثناء مشاهدته حلقة من مسلسل "Unsolved Mysteries" كان قد صدر على منصة نتفليكس في الأشهر الماضية.
 
وبحسب المعلومات، فقد اتصل صاحب المتجر بالشرطة التي قامت بعد ذلك باعتقال والدة الفتاة.
 
ووفق موقع "بيبول"، فقد زعمت والدة الفتاة في صيف 2017 أنها أخذت الأخيرة في رحلة تخييم، ولكنهما لم تعودا أبداً.

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السلطات الأميركية

اختطاف

ولاية كارولينا الشمالية

هيذر أونبيهاون

اعتقال.

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