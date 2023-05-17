بعد 6 أشهر على وفاته... البرازيل تدشن ضريحا ضخما للأسطورة بيليه (فيديو)

فتحت البرازيل ضريح أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه المطلي بالذهب امام الجمهور يوم الاثنين، وذلك بعد ستة أشهر على وفاة الأسطورة الذي يعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في كل العصور.

ودُفن بيليه، الذي توفي في 29 كانون الاول الماضي عن 82 عاما بعد معركة مع سرطان القولون، في مقبرة "ايكومينيكل ميموريال" في سانتوس في البرازيل التي تعتبر ضريحا شاهقا مؤلفا من 14 طبقة، ويحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول مقبرة على وجه الأرض.

ويُستقبل المشجعون بتمثالين ذهبيين للاعب الملقب بـ "الملك" الذي وضع جثمانه داخل مربع ذهبي كبير معروض في منتصف مساحة 200 متر مربع في غرفة مغطاة بالسجاد من العشب الصناعي.

وبيليه واسمه الاصلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بثلاث كؤوس عالمية اعوام 1958 و1962 و1970.

في المقابل قال إدينيو، نجل بيليه، باكيا للصحافيين الذين توافدوا على المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية أن الأسرة ما زالت تكافح للتعامل مع خسارة النجم العالمي، مضيفاً "لكننا أيضًا فخورون وسعداء للغاية بكل المودة والاحترام الذي استمر في التدفق".

في الوقت الحالي، تقتصر زيارة المقبرة على 60 شخصا يوميا، عبر استمارة تسجيل الدخول على موقع المقبرة حسب وكالة فرانس برس.

يعلو الضريح صليب ذهبي به نقوش سوداء على جوانبه تصوّر هدفه رقم 1000 واحتفاله الشهير بقبضة اليد المرتفعة كما ان الغرفة التي يتواجد فيها الضريح مغطاة بصور المشجعين في ملعب كرة القدم.

وتضم المقبرة أيضا متحفا للسيارات يضم حاليا مرسيدس بنز أس 280 التي قدمتها الشركة لبيليه عام 1974 للاحتفال بهدفه رقم 1000.

يقع الضريح على بعد أقل من كيلومتر واحد من فيلا بلميرو الملعب الذي لعب فيه بيليه معظم مسيرته الكروية.